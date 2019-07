Die Polizei bittet jetzt um Hinweise zu einem EC-Kartenbetrug, der sich im März in Quedlinburg ereignete.

Quedlinburg (vs) l Am 14. März hob eine bislang unbekannte Person gegen 16:50 Uhr mit einer widerrechtlich erlangten EC-Karte mehrere einhundert Euro von einem Geldausgabeautomaten der Harzsparkasse in der Quedlimnburger Turnstraße ab. Darüber informierte das Polizeirevier Harz jetzt in einer Pressemitteilung.

Kurz vor der Tat wurde einer 39-jährigen Frau aus Quedlinburg in einem Supermarkt in der Rathenaustraße die Handtasche, welche sie an einem Einkaufswagen angehängt und kurzzeitig außer Acht gelassen hatte, entwendet

Die Polizei im Harz fragt nun: Wer kennt die auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Person und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674293 oder jede andere Polizeidienststelle.