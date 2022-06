Familie aus Dorf bei Wernigerode findet nach Brand zum Glück

Für eine junge Familie aus Benzingerode war ein Brand in ihrer Wohnung eine Katastrophe. Dank vielfältiger Hilfe aus dem Dorf bei Wernigerode können sie nun aber positiv in die Zukunft schauen.

Benzingerode - Zwei Monate ist es her, als das Leben von Katja Übersalz, Niels Spormann sowie ihren Kindern Enie und Simon von einem Augenblick auf den anderen auf den Kopf gestellt wurde. In der Wohnung der Benzingeröder brach ein Feuer aus. Die Flammen machten ihr Zuhause in der Blankenburger Straße unbewohnbar, zerstörten Hab und Gut. Spielsachen von Tochter Enie, die Badeinrichtung, Haushaltsgeräte – die Liste der Zerstörung ist lang. Den Schaden schätzte man auf 30.000 Euro. Der Wasserkocher oder an diesem anliegende Elektrik sei Schuld an der Tragödie gewesen, informiert das Paar.