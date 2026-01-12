In Stiege wird im Februar wieder Fasching gefeiert. Die Fastnacht hat in dem Oberharz-Ort eine lange Tradition. Was Gäste dabei erwartet und wann es Karten für die Veranstaltungen gibt.

Traditionell feiern die Stieger Närrinnen und Narren auch 2026 mit einem großen Umzug den Höhepunkt der Faschingssaison.

Stiege. - Der Fasching Club Stiege 1993 startet wieder durch. Nach dem obligatorischen Auftakt am 11.11. stehen nun zur 33. Fastnacht mit zwei Büttensitzungen, dem Senioren- sowie Kinderfasching und dem Faschingsumzug wieder mehrere Höhepunkte in der fünften Jahreszeit an.