Närrisches Treiben in Stiege Fasching im Oberharz 2026: Stiege feiert mit Büttensitzungen und Festumzug
In Stiege wird im Februar wieder Fasching gefeiert. Die Fastnacht hat in dem Oberharz-Ort eine lange Tradition. Was Gäste dabei erwartet und wann es Karten für die Veranstaltungen gibt.
12.01.2026, 10:00
Stiege. - Der Fasching Club Stiege 1993 startet wieder durch. Nach dem obligatorischen Auftakt am 11.11. stehen nun zur 33. Fastnacht mit zwei Büttensitzungen, dem Senioren- sowie Kinderfasching und dem Faschingsumzug wieder mehrere Höhepunkte in der fünften Jahreszeit an.