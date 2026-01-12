weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Närrisches Treiben in Stiege: Fasching im Oberharz 2026: Stiege feiert mit Büttensitzungen und Festumzug

In Stiege wird im Februar wieder Fasching gefeiert. Die Fastnacht hat in dem Oberharz-Ort eine lange Tradition. Was Gäste dabei erwartet und wann es Karten für die Veranstaltungen gibt.

Von Frank Drechsler 12.01.2026, 10:00
Traditionell feiern die Stieger Närrinnen und Narren auch 2026 mit einem großen Umzug den Höhepunkt der Faschingssaison.
Traditionell feiern die Stieger Närrinnen und Narren auch 2026 mit einem großen Umzug den Höhepunkt der Faschingssaison. Foto: Frank Drechsler

Stiege. - Der Fasching Club Stiege 1993 startet wieder durch. Nach dem obligatorischen Auftakt am 11.11. stehen nun zur 33. Fastnacht mit zwei Büttensitzungen, dem Senioren- sowie Kinderfasching und dem Faschingsumzug wieder mehrere Höhepunkte in der fünften Jahreszeit an.