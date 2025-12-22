In Hasselfeldes Kirche St. Antonius finden zu Weihnachten einige Veranstaltungen statt. Neben einer traditionellen Andacht an Heiligabend wird den Gästen auch ein Konzert geboten. Eine Übersicht.

Hasselfelde. - Weihnachten ist für viele Leute neben einer besinnlichen Zeit mit der Familie auch mit dem Gang in die Kirche verbunden. In Hasselfelde werden an Heiligabend und in den darauffolgenden Tagen mehrere Veranstaltungen angeboten. Unterdessen wird auch noch nach einem neuen Pfarrer beziehungsweise einer neuen Pfarrerin für die Gemeinde gesucht.