Fettluke an der Rappbodetalsperre ist jetzt „Typisch Harz“

„Typisch Harz“ - das ist jetzt die Fettluke an der Rappbodetalsperre. Der Harzer Tourismusverband hat Betreiber Chris Arendt das Regionalsiegel verliehen.

Chris Erik Arendt, Betreiber der Fettluke an der Rappbodetalsperre bei Rübeland, und seinTeam, zu dem die Mitarbeiter Sarah Lochmann, Marcel Evers, Martin Barthel und Sebastian Walter (von links) gehören, arbeiten Hand in Hand.

Rübeland - Um 10.45 Uhr brutzeln Bratwürste auf dem Grill, das Fett zischt in den Fritteusen. „Wenn wir öffnen, sollten die ersten Portionen fertig sein“, sagt Martin Barthel vom Team der Fettluke. Sein Chef Chris Erik Arendt holt derweil Snackschalen. „Wir arbeiten Hand in Hand“, betont er. Eine seiner nächsten Aufgaben: Das Schild anbringen, das er am Freitag von Vertretern des Harzer Tourismusverbandes (HTV) erhalten hat. Die Fettluke ist nun offiziell „Typisch Harz“.