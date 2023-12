Feuerwehreinsatz in Wernigerode Feuer: Bungalow in Wernigerode brennt lichterloh - So sind Löscharbeiten gelaufen

Feuersirene in der Nacht zu Samstag: Die Feuerwehr rückt zum Tünneckenberg in Wernigerode aus, wo ein Gartenhaus in Flammen steht. Was der Feuerwehr beim Einsatz Probleme bereitet.