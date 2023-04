Rollschuhfahren und Klettern im Sommer, Eislaufen im Winter: Schierkes Feuerstein-Arena ist ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen im Harz. Aber es gibt schlechte Nachrichten: Der Start in die Sommersaison verzögert sich.

Wernigerode/Schierke - Schierkes Feuerstein-Arena kostet Geld. Viel zu viel Geld, denn in Wernigerodes Stadtkasse fehlt es an allen Ecken und Enden: Die Stadt reagiert nun und schrumpft den Sommerbetrieb. Was bedeutet das für die Besucher?