Feuerwehr Darlingerode stellt neue Fahrzeuge vor

Die beiden neuen Einsatzfahrzeuge der Ortsfeuerwehr Darlingerode sind am Sonnabend offiziell übergeben worden.

Darlingerode - Zwei nagelneue Einsatzfahrzeuge stehen seit einiger Zeit in der Garage des Darlingeröder Feuerwehrgerätehauses. Zusammen hat die Stadt Ilsenburg dabei rund 600.000 Euro in die Ausstattung der Wehr gesteckt – eine Summe, die groß erscheint, aber gut angelegt ist. Denn das eine schlagkräftige Feuerwehr für eine Stadt unerlässlich ist, das hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gezeigt.