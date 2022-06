Feuerwehr-Einfahrt im Nordharz zugeparkt: Autofahrer drohen Konsequenzen

Veckenstedt - Da staunten die Feuerwehrleute in Veckenstedt am Freitagabend (11. März) nicht schlecht. Trotz entsprechender Halteverbotsschilder und einem nicht zu übersehenden Hinweis, dass es sich um ein Feuerwehr-Gebäude handelt, parkte am frühen Abend ein Auto direkt vor der Ausfahrt der Fahrzeughalle der Feuerwehr im Nordharz-Ortsteil.