Auf der L 240 zwischen Westerhausen und Warnstedt waren nach einem Unfall mehrere Feuerwehren im Einsatz. Ein Hund verschwand dabei.

Börnecke/Warnstedt l Einsatz an der Landesstraße 240: Zu einem Verkehrsunfall zwischen Westerhausen und Warnstedt ist die Freiwillige Feuerwehr Börnecke am Sonnabend, 18. Juli, mit neun aktiven Mitgliedern ausgerückt. Die Kameraden wurden um 11.37 Uhr alarmiert, berichtet Ortswehrleiter Stefan Spillker. Vor Ort, auf Höhe des Wertstoffhofes, übernahm die Wehr aus dem Thalenser Ortsteil Warnstedt die Einsatzleitung. Ebenfalls ausgerückt waren die Wehren aus dem Nachbarort Westerhausen und Blankenburg. Letztere konnten aber wieder abziehen, so Spillker weiter.

Da der Rettungsdienst sich bereits um die Insassen der zusammengeprallten Autos kümmerte, übernahmen die Börnecker Feuerwehrleute andere Aufgaben: Sie sicherten die Unfallstelle, streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und stellten die Löschbereitschaft her. Gegen 12.45 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.

Zudem bittet der Wehrleiter Anwohner und Wanderer um besondere Aufmerksamkeit im Umfeld: Bei dem Unfall sei ein rund ein halbes Jahr alter schwarz-brauner Dobermann-Welpe entlaufen. Der Hund habe sich vermutlich über die Deponie in Richtung Warnstedt/Timmenrode aufgemacht. Eine Suchaktion der Feuerwehrleute sei erfolglos geblieben.