Am Hirtenstieg nahe des Brockenplateaus waren 36 Feuerwehrleute und der Kesselwagen der Harzer Schmalspurbahnen bei einem Waldbrand im Einsatz. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wernigerode

36 Feuerwehrleute und der Kesselwagen der Harzer Schmalspurbahnen waren am Brocken im Einsatz. Am Hirtenstieg brannte der Wald.

Schierke (mg) l 200 Quadratmeter Wald unterhalb des Brockenplateaus haben am Sonnabend in Flammen gestanden. Um 13.54 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Wernigerode, Schierke und Elend zum Brandort am Hirtenstieg alarmiert, berichtet Vize-Stadtwehrleiter Marco Söchting.

Die drei Wehren rückten mit insgesamt sieben Fahrzeugen – darunter zwei Tanklöschfahrzeuge der Wernigeröder Wehr – und 36 Kameraden aus, konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Kesselwagen der Harzer Schmalspurbahnen kam ebenfalls zum Einsatz. Gegen 16.30 Uhr waren die Wernigeröder Kameraden zurück in der Wache.

So war keine weitere Hilfe nötig. Die hatte die Freiwillige Feuerwehr Bad Harzburg angeboten, die mit einem Löschzug im Bereich Eckertalsperre in Bereitschaft stand. Im Harz gilt seit Freitag die zweithöchste Waldbrand-Warnstufe 4 – „hohe Gefahr“. In anderen Landkreisen Sachsen-Anhalts gilt seit vergangener Woche die höchste Warnstufe 5.