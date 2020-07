Schlimmeres hat ein Wanderer im Natrionalpark Harz verhindert: Er fand ein Glutnest, das wohl auf eine Zigarette zurückzuführen ist.

Ilsenburg l Zu einem im Entstehen begriffenen Waldbrand ist am Dienstagnachmittag, 21. Juni, die Ilsenburger Feuerwehr in den Nationalpark Harz gerufen worden. „Ein Wanderer aus Hildesheim hat am Wegesrand ein vor sich hinglimmendes Glutnest entdeckt. Dieses wurde offensichtlich von einer achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe verursacht. Der Mann hat sofort mit dem Rest seines Trinkwasser gelöscht, aber das Glutnest nicht ganz ausbekommen. Deshalb wurden wir gerufen und haben dann die Rest gelöscht und die Stelle kräftig gewässert“, sagte Dittmar Kalo von der Ilsenburger Ortsfeuerwehr.

Er verweist in diesem Zusammenhang nochmals darauf, dass Rauchen in Wäldern generell verboten ist. „Wäre der Hildesheimer Wanderer nicht so umsichtig gewesen, hätte ein weitaus größerer Brand entstehen können“, sagte Kalo. Feuerwehr und ein ebenfalls alarmierter Mitarbeiter des Nationalparks dankten dem Mann.