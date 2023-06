140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Elbingerode – da ging es nicht nur um den Blick zurück, sondern um die Zukunft des Brandschutzes. Was Gäste aus der Politik ankündigten.

Ein Höhepunkt war das Feuerwerk hinter dem Gerätehaus in Elbingerode.

Elbingerode - Die Würdigung des seit 140 Jahren währenden ehrenamtlichen Engagements in Elbingerode kam von höchster Stelle: „Sie haben als Feuerwehr so viele Gesellschaftssysteme, angefangen von der Kaiserzeit bis heute, erlebt und überstanden. Und Sie setzen sich noch immer mit Leib und Leben für das Wohl anderer Menschen ein. Das kann man nicht mit Geld bezahlen“, sagte Tamara Zieschang (CDU), als Innenministerin in Sachsen-Anhalt

auch für die Feuerwehren zuständig. Wie viele Ereignisse und Erlebnisse mit 140 Jahren freiwilliger Feuerwehr in Elbingerode verbunden seien, könne man wohl längst nicht mehr zählen.