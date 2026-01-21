weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Ehrenamtliche Arbeit Feuerwehr im Oberharz: Nachwuchs-Gewinnung als große Herausforderung

Drei neue Einsatzfahrzeuge für die Oberharzer Feuerwehr sind im Jahr 2025 in Dienst gestellt worden. Doch nicht alle Probleme lassen sich allein mit Geld lösen: Nachwuchsgewinnung und die Motivation der aktiven Kameraden sind laut Stadtwehrleiter Dirk Rieche die großen Herausforderungen für die Zukunft.

Von Matthias Distler 21.01.2026, 18:15
Die Gewinnung von Nachwuchs ist eine der Herausforderungen bei der Oberharzer Wehr. Hier übt der Nachwuchs die stabile Seitenlage.
Oberharz-Stadt. - Die Nachwuchsgewinnung stellt bei den Feuerwehren im Oberharz in den nächsten Jahren die größte Herausforderung dar. Wie das gelingen kann, und womit die Kameraden aktuell abseits der Brandbekämpfung beschäftigt sind, berichtet Stadtwehrleiter Dirk Rieche im Gespräch mit Reporter Matthias Distler.