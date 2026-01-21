Ehrenamtliche Arbeit Feuerwehr im Oberharz: Nachwuchs-Gewinnung als große Herausforderung

Drei neue Einsatzfahrzeuge für die Oberharzer Feuerwehr sind im Jahr 2025 in Dienst gestellt worden. Doch nicht alle Probleme lassen sich allein mit Geld lösen: Nachwuchsgewinnung und die Motivation der aktiven Kameraden sind laut Stadtwehrleiter Dirk Rieche die großen Herausforderungen für die Zukunft.