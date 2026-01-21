Jetzt einschalten
Ehrenamtliche Arbeit Feuerwehr im Oberharz: Nachwuchs-Gewinnung als große Herausforderung
Drei neue Einsatzfahrzeuge für die Oberharzer Feuerwehr sind im Jahr 2025 in Dienst gestellt worden. Doch nicht alle Probleme lassen sich allein mit Geld lösen: Nachwuchsgewinnung und die Motivation der aktiven Kameraden sind laut Stadtwehrleiter Dirk Rieche die großen Herausforderungen für die Zukunft.
21.01.2026, 18:15
Oberharz-Stadt. - Die Nachwuchsgewinnung stellt bei den Feuerwehren im Oberharz in den nächsten Jahren die größte Herausforderung dar. Wie das gelingen kann, und womit die Kameraden aktuell abseits der Brandbekämpfung beschäftigt sind, berichtet Stadtwehrleiter Dirk Rieche im Gespräch mit Reporter Matthias Distler.