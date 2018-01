Der erste Waldbrandeinsatz im neuen Jahr in einem Waldstück am Regenstein. Foto: Feuerwehr Blankenburg

Die Feuerwehr Blankenburg rückte zu einem Brand in einem Waldstück am Regenstein aus.

Blankenburg l Zu einem Flächenbrand sind am 11. Januar, um 9.35 Uhr die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blankenburg ausgerückt. In einem Waldstück am Regenstein war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Bereits bei der Anfahrt war der Rauch weithin sichtbar.

Wie Blankenburgs Orstwehrleiter Alexander Beck mitteilte, begannen die Kameraden, die als erste an der Einsatzstelle eintrafen, mit Waldbrandlöschrucksäcken, weiteren Kübelspritzen und Schaufeln sofort mit den Löscharbeiten. Parallel wurde ein zweiter Alarm für die Ortsfeuerwehr ausgelöst und weitere Kräfte an die Einsatzstelle beordert. Gegen Mittag konnte schließlich „Feuer aus“ gemeldet werden.