Silvester steht vor der Tür – für viele Haustiere bedeutet die Knallerei Panik pur. Eine Tierärztin mit Praxis in Wernigerode verrät, wie Halter ihren Hunden und Katzen die Angst lindern können.

Feuerwerk, Böller, Panik: Tipps von Harzer Tierärztin gegen Silvesterstress für Hund und Katze

Katzen brauchen in der Silvesternacht Rückzugsorte - etwa in einem Pappkarton.

Wernigerode. - Für viele Harzer gehören Böller und Raketen zu Silvester wie der Sekt um 0 Uhr – doch für Hunde und Katzen bedeutet Feuerwerk Stress und Panik. Mit einfachen Tricks können Herrchen und Frauchen ihren Vierbeinern die letzte Nacht des Jahres erträglicher gestalten, sagt Alina Dietz von der Kleintierpraxis im Wernigeröder Stadtfeld.