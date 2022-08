Fleischerei aus Elbingerode (Harz) zieht mit Filialschließung die Notbremse

Seit fünf Generationen besteht die Fleischerei Müller in Elbingerode, aktuell sind Corinna und ihre Mutter Karin Müller sowie ihre Mitarbeiter für ihre Kunden da.

Elbingerode - Die aktuelle Situation bereite ihr schlaflose Nächte, sagt Karin Müller. Gemeinsam mit ihrem Mann Harald betreibt sie eine Traditionsfleischerei in Elbingerode, die fünfte Generation steht für die Betriebsübernahme in den Startlöchern. Und nun das: Preissteigerungen in allen Bereichen, Unsicherheiten, die Kunden kaufen verhaltener. Dies alles führe nun zur Schließung einer ihrer Läden.