Sie ist vor dem Ukraine-Krieg geflohen und wollte sich in Wernigerode, in Sicherheit, eine Existenz aufbauen. Nun ist Anna Efimenko mit nur 37 Jahren unter tragischen Umständen gestorben.

Nach Flucht in den Harz: Junge Ukrainerin stirbt bei Unfall

Ein Schnappschuss aus dem Urlaub, in dem sich Anna Efimenko verlobte. Nur wenige Wochen später kam die Ukrainerin, die nach Deutschland geflohen ist, ums Leben.

Wernigerode. - Vor zweieinhalb Jahren ist Anna Efimenko vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. In Wernigerode fand sie ein neues Zuhause, schmiedete Zukunftspläne. Nun ist sie in ihre Heimat zurückgekehrt, um dort ihre letzte Ruhe zu finden. Anna Efimenko wurde nur 37 Jahre alt.