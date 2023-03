Kinderklinik in Hasserode Flüchtlingsunterkunft in Wernigerode: Neuer Zoff zwischen Harzkreis und Stadt

Für einen Aufschrei in Wernigerode hat ein Plan des Landkreises Harz gesorgt: In einer einstigen Klinderklinik in der Stadt sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Nun gibt es neuen Zündstoff in dem Streit.