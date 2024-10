Dieses Jahr herrschten am Ausflugsziel Blauer See im Harz teils chaotische Zustände - viele Besucher hielten sich nicht an die Verkehrsregeln. Die Polizei reagierte mit Kontrollen und informiert, ob weitere Schritte notwendig sind, um die Verkehrssituation am beliebten Ausflugsziel zu beruhigen.

Foto-Hotspot im Harz: Wie sich Kontrollen der Polizei am Blauen See auswirken

Der Blaue See zwischen Rübeland und Hüttenrode. Dort musste die Polizei dieses Jahr wegen teils chaotischer Zustände an der Zufahrtstraße und dem Parkplatz verstärkt kontrollieren.

Rübeland. - Der Blaue See zwischen Rübeland und Hüttenrode zieht jährlich viele Besucher an. In diesem Jahr herrschte an dem beliebten Ausflugsziel im Harz vor allem bei schönem Wetter ein so großer Andrang, dass es gerade an den Wochenenden zu teils chaotischen Zuständen kam. Deshalb reagierte die Polizei mit verschärften Kontrollen, um die Verkehrssituation zu beruhigen. Haben sich die Kontrollen ausgezahlt oder sind weitere Schritte notwendig?