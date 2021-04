Frau leicht verletzt bei Auffahrunfall im Nordharz

An der Kreuzung von L85 und L 88 im Nordharz kam es am Montag, 26. April, zu einem Auffahrunfall.

Bei einem Auffahrunfall nahe Stapelburg ist eine 59-Jährige leicht verletzt worden. Am Montagmorgen, 26. April, gegen 6.55 Uhr war ein 27-Jähriger in einem Audi auf der Landesstraße 85 von Ilsenburg in Richtung des Nordharz-Ortsteils unterwegs, berichtet ein Polizeisprecher. An der Kreuzung mit der L 88 übersah er den Opel der Frau, die verkehrsbedingt gehalten hatte.

Die 59-Jährige wurde beim Aufprall leicht verletzt. Den Sachschaden an beiden Autos beziffern die Polizeibeamten nach ersten Schätzungen auf eine Höhe von rund 7000 Euro, heißt es abschließend.