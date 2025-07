Freizeit im Harz Freibad-Fans aufgepasst: Im Oberharz erwartet sie ein „Lustiges Wettschwimmen“

Im Erlebnisbad Bodeperle in Rübeland wird am Samstag, 19. Juli, ein Wettschwimmen veranstaltet. An diesem Tag lohnt sich ein Besuch aber vor allem auch für jene, die gerade erst schwimmen lernen.