Vom Sommer im September hatten die meisten Freibäder in der Stadt Oberharz am Brocken nichts. Die Betreiber erlebten eine schwierige Saison.

Freibäder: So war die Saison im Oberharz

Dominik, Philipp, Tizian und Dean (von links) sind extra von Harzgerode nach Hasselfelde gekommen, weil das Waldseebad am Wochenende geöffnet war.

Oberharzstadt - Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad – was liegt da näher, als baden zu gehen? Für Dominik, Philipp, Tizian und Dean sonnenklar, doch das Freibad in ihrem Heimatort Harzgerode war am Wochenende bereits geschlossen. Deshalb haben die vier Jungs sich auf den Weg nach Hasselfelde gemacht – schließlich gibt es dort einen Sprungturm.