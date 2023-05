Wie geht es mit den Freibädern in der Stadt Oberharz am Brocken weiter? Nach Monaten der Ungewissheit können Wasserratten nun aufatmen.

Oberharzstadt - So kann man 20 Personen auf Trab halten: Einen Tag lang haben freiwillige Helfer die beiden Schwimmbecken in Waldfreibad Elend geschrubbt. „Dann waren wir mit den Kräften am Ende“, bekennt der Vorsitzende des Waldbadvereins, Ralf Gläsing. Wenn das Unkraut beräumt und der Rasen gemäht sind, steht dem Saisonstart nichts mehr im Weg – obwohl dieser zuvor mit großen Fragezeichen behaftet war.