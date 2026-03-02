Dank einer Spende der Fels-Werke konnte die DLRG-Ortsgruppe in Rübeland neue Schwimmflossen kaufen. Diese sollen den Kindern des Vereins zugutekommen.

Freude bei DLRG-Ortsgruppe in Rübeland: Neue Trainings-Schwimmflossen für Kinder gekauft

Die DLRG-Ortsgruppe Rübeland freut sich über die neuen Schwimmflossen für den Nachwuchs.

Rübeland. - Große Freude bei der Rübeländer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG): Die Gruppe hat eine Spende von den Fels-Werken erhalten. Dank der finanziellen Unterstützung konnte der Verein neue Trainings-Ausrüstung für den Rettungsschwimmer-Nachwuchs kaufen.