Dank einer Spende der Fels-Werke konnte die DLRG-Ortsgruppe in Rübeland neue Schwimmflossen kaufen. Diese sollen den Kindern des Vereins zugutekommen.

Von Matthias Distler 02.03.2026, 14:00
Die DLRG-Ortsgruppe Rübeland freut sich über die neuen Schwimmflossen für den Nachwuchs. Foto: Matthias Distler

Rübeland. - Große Freude bei der Rübeländer Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG): Die Gruppe hat eine Spende von den Fels-Werken erhalten. Dank der finanziellen Unterstützung konnte der Verein neue Trainings-Ausrüstung für den Rettungsschwimmer-Nachwuchs kaufen.