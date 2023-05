Besitzer Martin Fiedler poliert Schritt für Schritt die Christinenteichbaude in Elbingerode auf. Bis das Gasthaus am Badesee wieder öffnet, wird es noch dauern.

Frühjahrsputz in der Christinenteichbaude in Elbingerode

Elbingerode - Abstauben, fegen, wischen: In der Christinenteichbaude in Elbingerode ist Frühjahrsputz angesagt. „Ich habe alles, was im Haus steht, hinausgeräumt und gründlich saubergemacht“, berichtet Martin Fiedler. Der 40-Jährige hat vor einem Jahr die Gaststätte am Badesee gekauft und ist seitdem damit beschäftigt, das Gebäude nach mehreren Jahren Leerstand wieder auf Vordermann zu bringen (die Volksstimme berichtete).