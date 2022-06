Frust im Impfzentrum Harzgerode - Impfwillige werden trotz Termin abgewiesen

Harzgerode/Halberstadt/MZ - Sie sind gekommen, um geboostert zu werden – wurden aber schon am Einlass weggeschickt. So erging es einer ganzen Reihe Impfwilliger in der vergangenen Woche im Impfzentrum in Harzgerode. Der Grund: Ihre Zweitimpfung lag noch keine fünf Monate zurück. Auch wenn nur zwei, drei Tage fehlten – die Auffrischungsimpfung gab es für die Betroffenen in der Ernst-Bremmel-Sporthalle nicht.