Frust über Ampelregelung am Westerntor in Wernigerode

Wernigerode - In Wernigerode kommen die Autofahrer nicht aus dem Fluchen heraus. Durch die Baustelle in der Westernstraße stockt es rund um die vielbefahrene Westerntorkreuzung, was besonders zu den Stoßzeiten zu Staus in der Stadt führt.