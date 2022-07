Frust über Unordnung und Wildwuchs in Oberharz-Orten

In einigen Ortsteilen der Oberharzstadt wächst der Unmut über unzureichende Grünpflege und andere nicht erledigte Aufgaben. Den Ratsmitgliedern in Elend und Tanne stößt zudem auf, dass ihre Eingaben in der Verwaltung scheinbar kein Gehör finden.

Elend/Tanne - Wer Attila Projahn in Rage erleben will, besucht mit ihm das Birkenwäldchen in seinem Heimatort Elend. In dem Grünflecken nahe der Hauptstraße türmen sich auf einem übermannshohen Haufen Äste und Zweige. „Die Stadt hat im vergangenen Jahr Äste beschnitten und hier liegenlassen“, erklärt der parteilose Ortsbürgermeister. Getan habe sich seitdem – nichts. Unzureichende Grünpflege, nicht beräumte Dreckecken, ausbleibende Reparaturen: Beschwerden wie diese sind derzeit häufig in den Ortschaftsräten der Oberharzstadt zu hören. Was viele Ratsmitglieder zusätzlich zum Ärger über Unordnung in ihren Orten wurmt, ist der Eindruck, dass ihre Nachfragen offenbar ungehört verhallen.