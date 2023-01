Happy End: So kam verletzter Falke im Nordharz zu seiner Besitzerin zurück

Dieser Fund hat an Silvester für Aufsehen im Nordharz gesorgt: In Wasserleben entdecken Spaziergänger einen verletzten Falken. Der Irrflug des Greifvogels endet nun glücklich.

Wasserleben/Veckenstedt - Der am Nachmittag des Silvestertages in Wasserleben aufgefundene Falke ist nach Volksstimme-Informationen wieder bei seiner Besitzerin. Die Frau aus dem Nachbarort Veckenstedt hatte am Montag (2. Januar) in der Volksstimme vom Fund des Tieres gelesen und sofort Kontakt zur Gemeindeverwaltung aufgenommen.