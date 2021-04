Fünf Ladendiebe in Wernigerode sorgen für großen Polizeieinsatz

Polizei schnappt zwei Verdächtige am Real-Markt in Wernigerode. Warum die einschlägig polizeibekannten Männer nach Vernehmungen wieder freikommen.

Wernigerode

Ein größerer Polizeieinsatz, bei dem mehrere Einsatzfahrzeuge am Donnerstagabend, 8. April, gegen 19 Uhr zum Real-Markt im Wernigeröder Dornbergsweg geeilt sind, hat im Stadtgebiet sowie in sozialen Netzwerken Fragen und Diskussionen ausgelöst. Die Kernfrage nach dem Anlass ist leicht zu beantworten: Laut Polizei waren mehrere Ladendiebe ertappt worden.

Trotz des sofortigen Polizeieinsatzes sei drei der offenbar fünf agierenden Täter die Flucht gelungen. Zwei 28 und 29 Jahre alte Männer hätten unweit des Tatortes vorläufig festgenommen werden können, so Uwe Becker, Pressesprecher des Harzer Polizeireviers später. In einem offensichtlich von den Tätern genutzten Opel Zafira hätten die Beamten mehrere Reisetaschen mit mutmaßlichem Diebesgut – darunter mehrere Flaschen Whisky, diverse Bekleidungsgegenstände und mehrere Zahnbürsten – im Gesamtwert von rund 900 Euro entdecken und sicherstellen können.

Eine Nacht in Polizeigewahrsam

„Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die beiden polizeilich bekannten Männer zur Sicherung der Hauptverhandlung im sogenannten beschleunigten Verfahren zunächst vorläufig festgenommen“, so Becker weiter. Nach umfassender Prüfung der Aktenlage habe die Staatsanwalt in Halberstadt am Freitag dann jedoch die Freilassung der beiden Männer veranlasst, da die Voraussetzungen für ein besonders beschleunigtes Gerichtsverfahren am Folgetag nicht vorgelegen hätten.

Was Hauke Roggenbuck, Chef der Staatsanwaltschaft in Halberstadt, auf Anfrage bestätigt: Einerseits seien wohl noch drei weitere Täter am Ladendiebstahl beteiligt gewesen, andererseits gestalte sich der Tatablauf nach jetzigem Ermittlungsstand keineswegs einfach und klar, was wiederum zwingende Basis für ein solches Eilverfahren sei.

Ermittlungen wegen Bandendiebstahls

Was mit Blick auf die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse bestätigt wird: Laut Behördensprecher Becker stammte das im Opel Zafira gefundene Diebesgut nach aktuellem Stand nicht ausschließlich aus dem Supermarkt am Dornbergsweg. Gleichwohl werde gegen die beiden Männer wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermittelt.

Nach Informationen der Volksstimme handelt es sich bei den beiden vorläufig festgenommenen Männern um zwei Georgier, die im Ruhrgebiet leben sollen. Beide sind wegen diverser Eigentumsdelikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten und werden von den Ermittlungsbehörden einer bundesweit agierenden Tätergruppe zugerechnet.

Was wiederum die Polizei- und Justizakten der beiden Männer belegen: Während der 28-Jährige wegen diverser Eigentumsdelikte bislang „nur“ polizeilich in Erscheinung getreten ist, hat der 29-Jährige bereits deutsche Gefängnisse von innen kennenlernen können. Er saß nach Informationen der Volksstimme von März 2019 bis März 2021 wegen räuberischen Eigentumsdelikten in einer Berliner Vollzugsanstand in Haft.