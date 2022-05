Für den Weg in ein selbstständiges Leben: Gabor Schneider initiiert Spendenlauf zugunsten von Anita aus Derenburg

Seit einem Unfall ist Gabor Schneider an den Rollstuhl gefesselt. Sein Handicap hält ihn nicht davon ab, Laufaktionen ins Leben zu rufen, um Spenden zu sammeln.

Wernigerode - 3911,11 Euro. So lautet das Ergebnis einer Spendenaktion für die kleine Anita aus Derenburg. Zusammengekommen ist die Summe bei einem Benefizlauf – initiiert von einem Querschnittsgelähmten. „Ich sitze im Rollstuhl und kann nicht laufen – sie aber können es“, sagt Gabor Schneider und schaut seine Begleiter mit einem breiten Grinsen an. „Ich bin stolz, so etwas angeschoben und solche Freunde zu haben“, sagt er.