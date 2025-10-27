Engagierte Bürger haben die historische Trinkwasserquelle Jägerborn in Tanne instandgesetzt und sie für Einheimische und Wanderer wieder zugänglich gemacht. 2026 will der Verein sogar den Brunnen reaktivieren.

Die historische Trinkwasserquelle Jägerborn in Tanne. Mitglieder des Vereins B(l)auwagen haben neue Sitzbänke und Infotafeln aufgestellt.

Tanne. - Eine traditionsreiche, einst lebenswichtige Quelle erwacht zu neuem Leben: Der historische Jägerborn in Tanne war mehr als zwei Jahrzehnte vernachlässigt, überwuchert und fast in Vergessenheit geraten. Nun konnte die Trinkwasserquelle mithilfe engagierter Bürger wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt werden.