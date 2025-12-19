weather regenschauer
Die Löschwasserversorgung in Trautenstein ist nur unzureichend gedeckt. Um Abhilfe zu schaffen, hat der Oberharz-Ort eine eigene Löschwasser-Zisterne erhalten. Welcher Bereich damit im Brandfall abgedeckt werden kann.

Von Matthias Distler 19.12.2025, 11:15
Für den Einbau musste die Löschwasser-Zisterne über die Rappbode in Trautentstein gehoben werden.
Für den Einbau musste die Löschwasser-Zisterne über die Rappbode in Trautentstein gehoben werden. Foto: Firma Weimann Garten- und Landschaftsbau

Trautenstein. - Unter der Erde und einsatzbereit: Trautenstein verfügt nun über eine eigene Löschwasser-Zisterne. Wieso diese nötig war und welchen Bereich sie in dem Oberharz-Ort abdeckt.