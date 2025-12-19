Wasserbehälter für Trautenstein Für mehr Sicherheit im Brandfall: Neue Löschwasser-Zisterne in Oberharz-Ort einsatzbereit
Die Löschwasserversorgung in Trautenstein ist nur unzureichend gedeckt. Um Abhilfe zu schaffen, hat der Oberharz-Ort eine eigene Löschwasser-Zisterne erhalten. Welcher Bereich damit im Brandfall abgedeckt werden kann.
19.12.2025, 11:15
Trautenstein. - Unter der Erde und einsatzbereit: Trautenstein verfügt nun über eine eigene Löschwasser-Zisterne. Wieso diese nötig war und welchen Bereich sie in dem Oberharz-Ort abdeckt.