Seit Jahrhunderten hat Baumkuchen eine Tradition in Wernigerode. Doch das Geschäft ist zuletzt schwieriger geworden, berichtet Christian Feuerstack. Er habe mit Fachkräftemangel und starke saisonalen Schwankungen zu kämpfen. So will er sein Harzer Baumkuchenhaus für die Zukunft rüsten.

Wernigerode. - Ein süßer Duft zieht durch das Café. Er stammt von Baumkuchen, der in der Backstube in allen denkbaren Variationen hergestellt wird: mit Schokolade überzogen, pur, gefüllt, als Konfekt oder Torte. Seit 2008 kommen Fans des „Königs der Kuchen“ am Stadtrand von Wernigerode, im Harzer Baumkuchenhaus, auf ihre Kosten. Doch sie sind nicht die einzigen, die sich auf dem Gelände tummeln: Bauarbeiter sind an dem markanten gelben Gebäude zugange.