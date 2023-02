Gehwege im Schnee - in Rübeland wird über Winterdienst diskutiert

Neuwerk/Rübeland - Der Winter hat den Harz zwar immer wieder nur kurzzeitig besucht, dafür aber einiges an Schnee mitgebracht. Diesen zur Zufriedenheit der Einwohner beiseite zu räumen, war offenbar zumindest in Rübeland und Neuwerk ein Problem, wie die Diskussion in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates zeigte.