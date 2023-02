Geisterhof in DDR-Plattenbau in Wernigerode soll aufblühen, das sind die Pläne

Wernigerode - Sie sind ein Relikt aus DDR-Zeiten – die großen Innenhöfe in den Plattenbauvierteln. Karge Rasenflächen, ein paar Wäschestangen – obwohl in den Wohnblöcken das Leben tobt, herrscht hier oftmals gähnende Leere. In Wernigerode bekommt ein solcher Hof ein völlig neues Gesicht.