In Benneckenstein wird am letzten Tag des Jahres eine lange Tradition gepflegt: das Silvestersingen. Woher dieser Brauch kommt und wie er gelebt wird.

Von Jürgen Kohlrausch 30.12.2025, 11:15
„Warum denn nur zu Silvester singen?“, fragte sich Pfarrer Ulrich Stabe 2012 und zog mit den Kindern am Dreikönigstag, dem 6. Januar, durch die Straßen Benneckensteins.
Archivfoto: Jürgen Kohlrausch

Benneckenstein. - Nur noch wenige Tage, dann ist das Jahr 2025 vorbei. Zum Jahresausklang wird in der Oberharz-Stadt Benneckenstein eine ganz besondere Tradition gepflegt – das Silvestersingen. Was es damit auf sich hat und woher es seinen Ursprung hat.