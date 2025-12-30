In Benneckenstein wird am letzten Tag des Jahres eine lange Tradition gepflegt: das Silvestersingen. Woher dieser Brauch kommt und wie er gelebt wird.

Gelebte Tradition im Harz: Was es mit dem Silvestersingen in Benneckenstein auf sich hat

„Warum denn nur zu Silvester singen?“, fragte sich Pfarrer Ulrich Stabe 2012 und zog mit den Kindern am Dreikönigstag, dem 6. Januar, durch die Straßen Benneckensteins.

Benneckenstein. - Nur noch wenige Tage, dann ist das Jahr 2025 vorbei. Zum Jahresausklang wird in der Oberharz-Stadt Benneckenstein eine ganz besondere Tradition gepflegt – das Silvestersingen. Was es damit auf sich hat und woher es seinen Ursprung hat.