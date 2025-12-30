Brauchtum im Oberharz Gelebte Tradition im Harz: Was es mit dem Silvestersingen in Benneckenstein auf sich hat
In Benneckenstein wird am letzten Tag des Jahres eine lange Tradition gepflegt: das Silvestersingen. Woher dieser Brauch kommt und wie er gelebt wird.
30.12.2025, 11:15
Benneckenstein. - Nur noch wenige Tage, dann ist das Jahr 2025 vorbei. Zum Jahresausklang wird in der Oberharz-Stadt Benneckenstein eine ganz besondere Tradition gepflegt – das Silvestersingen. Was es damit auf sich hat und woher es seinen Ursprung hat.