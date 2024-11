Vom Hof direkt auf den Tisch Gerichte aus dem Harz: Was das Restaurant vom Brockenbauer so besonders macht

Beim Brockenbauer Thielecke können nicht nur Produkte aus eigener Herstellung gekauft werden, auch ein Restaurant gehört zum familiären Betrieb dazu. Dieser ist nun als bester Regionalvermarkter 2024 in der Kategorie Gastro ausgezeichnet worden. Was die Jury am Konzept überzeugt hat.