Der Baukronenpfad Thale – Zahlen und Fakten

Die Investgesellschaft der Seilbahn Thale beschäftigt sich etwa seit 2011 mit dem Projekt des Baumkronenpfades auf dem Roßtrappenberg. Jener Pfad sollte ursprünglich – an der Bergstation des Sessellifts beginnend – bis zur Talkante des Bodetals geführt werden. „Das war unser Traum“, so Pamela Groll von der Investgesellschaft. Diese Idee habe man – nicht zuletzt wegen der Kritik von Umweltverbänden – längst ad acta gelegt.

Nach mehrfach erfolgten Modifizierungen soll der Kronenpfad nunmehr an der Seilbahn-Bergstation beginnend über knapp 700 Meter in westlicher Richtung geführt werden. Dort soll er in einem Mischwald mit Buchen, Lärchen und Eichen als barrierefreier Zugang in bis zu 20 Meter Höhe ansteigen. Die Besucher sollen die Bäume aus dieser Perspektive heraus entdecken können. Zudem planen die Investoren insbesondere für Schulklassen interaktive Offerten.(dl)