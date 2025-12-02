Liveticker
Neuanfang im Harz Geschäftseröffnung in Wernigerode: Wie eine Autorin einem verwaisten Laden neues Leben einhaucht
Leerstand ade: An Wernigerodes Westernstraße eröffnet Marion Estermann ihren eigenen Laden, in dem Worte im Mittelpunkt stehen. Mit ihrem neuen Konzept möchte die Autorin nicht nur Leseratten anlocken.
02.12.2025, 11:45
Wernigerode. - „Ich möchte, dass jeder, der hier rausgeht, ein positives Gefühl mitnimmt“, sagt Marion Estermann. Sie erfüllt sich den Traum vom eigenen Geschäft und haucht einem verwaisten Laden in ihrer Wahlheimat Wernigerode neues Leben ein.