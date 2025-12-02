weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Neuanfang im Harz: Geschäftseröffnung in Wernigerode: Wie eine Autorin einem verwaisten Laden neues Leben einhaucht

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Tochter von Todesopfer sagt vor Gericht aus - Prozesspause
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Tochter von Todesopfer sagt vor Gericht aus - Prozesspause

Neuanfang im Harz Geschäftseröffnung in Wernigerode: Wie eine Autorin einem verwaisten Laden neues Leben einhaucht

Leerstand ade: An Wernigerodes Westernstraße eröffnet Marion Estermann ihren eigenen Laden, in dem Worte im Mittelpunkt stehen. Mit ihrem neuen Konzept möchte die Autorin nicht nur Leseratten anlocken.

Von Sandra Reulecke 02.12.2025, 11:45
Marion Estermann (rechts) hat das Geschäft "WortGewandt" in Wernigerode eröffnet. Unterstützt wird sie von ihrer Tochter Maria Zalaba.
Marion Estermann (rechts) hat das Geschäft "WortGewandt" in Wernigerode eröffnet. Unterstützt wird sie von ihrer Tochter Maria Zalaba. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - „Ich möchte, dass jeder, der hier rausgeht, ein positives Gefühl mitnimmt“, sagt Marion Estermann. Sie erfüllt sich den Traum vom eigenen Geschäft und haucht einem verwaisten Laden in ihrer Wahlheimat Wernigerode neues Leben ein.