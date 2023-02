Eigentlich sollte es in der neuen „gläsernen“ Werkstatt der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) in Wernigerode längst richtig rund gehen. Von emsigem Treiben kann allerdings keine Rede sein. Die HSB räumt Zeitverzug ein. Während man im Wartungsbereich ausgebremst worden sei, soll nun zumindest touristisch in diesem Jahr voll durchgestartet werden.

Blick in die neue, gläserne Dampflokwerkstatt der HSB auf dem Wernigeröder Ochsenteich-Gelände mit den sorgsam abgelegten Teilen der filetierten Brockenbahn-Lok 99 7238. Die 1956 gebaute Maschine wurde nach dem feierlichen Roll-In am 17. Juni 2022 in ihre Einzelteile zerlegt und soll nun als erste Lok generalüberholt werden.

Wernigerode - So sieht eine – zwecks großer Instandsetzung – komplett filetierte Dampflok aus: Dort der aufgebockte rostig-braune Kessel, daneben das demontierte Führerstandshaus, ganz vorn die Radsätze und in Sichtweite – sauber abgelegt – die Treibstangen. Der Brockenbahn-Lok 99 7238 fällt die ehrenvolle Aufgabe zu, den Ablauf einer großen Hauptuntersuchung als Premieren-Star in der gläsernen HSB-Lokwerkstatt auf dem Wernigeröder Ochsenteichgelände zu durchlaufen. Nach dem feierlich in Szene gesetzten Roll-In des Dampfrosses am 17. Juni vergangenen Jahres haben die HSB-Mechaniker die 1956 in Potsdam-Babelsberg gebaute Maschine in den vergangenen Monaten zumindest in alle Einzelteile zerlegt. Viel mehr allerdings ist bislang nicht passiert.