Im Oberharz soll der Glasfaser-Ausbau 2026 in den Ortsteilen Benneckenstein, Hasselfelde und Elbingerode beginnen. Dafür sind zurzeit Mitarbeiter in dem Ausbaugebiet unterwegs. Auch Infomobile stehen den Bürgern bei Fragen zur Verfügung (Termine im Text).

Glasfaser-Ausbau im Oberharz: Wie sich Interessierte über Angebot informieren können

Im Oberharz soll in drei Ortsteilen 2026 mit dem Glasfaser-Ausbau begonnen werden.

Oberharz-Stadt. - Der Glasfaserausbau in der Stadt Oberharz am Brocken nimmt Fahrt auf – zumindest in den drei großen Ortsteilen Benneckenstein, Hasselfelde und Elbingerode. Dort will die Telekom das schnelle Internet in rund 3.900 Haushalte und Unternehmen bringen. Dafür sind zurzeit neben Infomobilen auch Vertriebsmitarbeiter vor Ort unterwegs.