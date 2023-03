Breitbandausbau im Harz Glasfaser: Erneut Irritationen in Reddeber

Es knirscht schon wieder beim Glasfaserausbau in Reddeber und Minsleben. Über dem geförderten und unterschriftsreifen Ausbauprojekt stehen Fragezeichen, weil ein Anbieter in den Sack haut. Andererseits steht ein zweiter Anbieter am Start. Was das für die Anwohner bedeuten könnte.