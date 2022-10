Glasfaserausbau in der Stadt Oberharz mit vielen Fragezeichen

Die Firma Unsere Grüne Glasfaser will in der Stadt Oberharz am Brocken das Glasfasernetz ausbauen. Bis Ende August wurde um Kunden geworben. Wie geht es nun weiter?

Oberharzstadt - Superschnelles Internet, an das sich alle Nutzer in der Stadt Oberharz am Brocken per Glasfaser anschließen können – das ist das Versprechen, mit dem Unsere Grüne Glasfaser (UGG) angetreten ist. Das Unternehmen, ein Zusammenschluss des Versicherungskonzerns Allianz und des Telefonriesen Telefonica, hat bis Ende August eine großangelegte Werbekampagne in den zehn Ortsteilen gestartet – doch wie geht es nun weiter?