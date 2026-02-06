Nach der Zwangsversteigerung einer Industriebrache keimt Hoffnung in Reddeber. Doch bevor die Glasmüll‑Halde im Wernigeröder Ortsteil verschwindet, steht eine entscheidende Prüfung an.

Auf dem ehemaligen Gelände der aufgelösten Firma Recycling technischer Gläser GmbH im Wernigeröder Ortsteil Reddeber lagern immer noch große Glasschutt-Halden.

Reddeber/Wernigerode. - Mit der Zwangsversteigerung einer Industriebrache im Gewerbegebiet Aue-Mitte verbinden viele Einwohner von Reddeber eine Hoffnung: Eine große Glasmüll-Halde – Altlast der Recycling technischer Gläser GmbH nach deren Pleite – soll endlich verschwinden. Doch sich kann der Sieger des Bieterwettstreits am Amtsgericht Wernigerode Ende Januar den Preis von 39.500 Euro überhaupt leisten?