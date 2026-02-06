Zwangsversteigerung am Amtsgericht Wernigerode Glasmüll-Brache im Harz-Dorf Reddeber: Gericht prüft, ob Käufer zahlen kann
Nach der Zwangsversteigerung einer Industriebrache keimt Hoffnung in Reddeber. Doch bevor die Glasmüll‑Halde im Wernigeröder Ortsteil verschwindet, steht eine entscheidende Prüfung an.
06.02.2026, 10:30
Reddeber/Wernigerode. - Mit der Zwangsversteigerung einer Industriebrache im Gewerbegebiet Aue-Mitte verbinden viele Einwohner von Reddeber eine Hoffnung: Eine große Glasmüll-Halde – Altlast der Recycling technischer Gläser GmbH nach deren Pleite – soll endlich verschwinden. Doch sich kann der Sieger des Bieterwettstreits am Amtsgericht Wernigerode Ende Januar den Preis von 39.500 Euro überhaupt leisten?