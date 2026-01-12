Eil
Vandalismusschäden im Harz Graffiti an Stromkästen: Fußballverein aus Wernigerode sagt Schmierereien den Kampf an
Schmierereien mit Fußball-Bezug und Vandalismus nehmen in einem Wernigeröder Wohnviertel zu. Jetzt will ein Verein aus der Harz-Stadt gegen die Graffiti durchgreifen – wann die Aktion startet und wie sie funktionieren soll.
Wernigerode. - Graffiti mit Logos oder Namen von Fußballclubs sind in Wernigerode gefühlt überall zu finden – vor allem aber an Stromkästen. Nun macht ein Verein aus der Harz-Stadt ernst und startet eine Initiative gegen die Schmierereien.