weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Vandalismusschäden im Harz: Graffiti an Stromkästen: Fußballverein aus Wernigerode sagt Schmierereien den Kampf an

Eil
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt

Vandalismusschäden im Harz Graffiti an Stromkästen: Fußballverein aus Wernigerode sagt Schmierereien den Kampf an

Schmierereien mit Fußball-Bezug und Vandalismus nehmen in einem Wernigeröder Wohnviertel zu. Jetzt will ein Verein aus der Harz-Stadt gegen die Graffiti durchgreifen – wann die Aktion startet und wie sie funktionieren soll.

Von Holger Manigk 12.01.2026, 14:15
Rund um das Sportforum Kohlgarten sind Stromkästen – wie hier an der Wegestraße – flächendeckend mit Graffiti beschmiert, die sich auf den Fußballverein Germania Wernigerode beziehen.
Rund um das Sportforum Kohlgarten sind Stromkästen – wie hier an der Wegestraße – flächendeckend mit Graffiti beschmiert, die sich auf den Fußballverein Germania Wernigerode beziehen. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Graffiti mit Logos oder Namen von Fußballclubs sind in Wernigerode gefühlt überall zu finden – vor allem aber an Stromkästen. Nun macht ein Verein aus der Harz-Stadt ernst und startet eine Initiative gegen die Schmierereien.