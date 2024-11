Feuerwehr-Einsatz in Harz-Stadt Grausiger Fund in Wernigerode: Polizei gibt erste Details zu Leiche in überhitzter Wohnung bekannt

Mehrere Einsätze haben Wernigerodes Feuerwehr in Atem gehalten: Bei einem entdeckten die Brandschützer eine Leiche in einer stark aufgeheizten Wohnung in der Innenstadt. Was dazu bislang bekannt ist.