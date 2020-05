Mit mehreren Anlaufpunkten erinnert der Grenzmuseums-Verein in Sorge (Landkreis Harz) an die deutsche Geschichte.

Sorge l Als Mahnmal ragt der zwölf Meter hohe Stahlbetonbau im Sorger Wald in den Himmel. Mit knapp 30 Jahren ist es gar nicht so lange her, dass hier DDR-Grenztruppen patrouillierten. Heute ist der einstige Kontrollpunkt Teil des Freilandmuseums, das an die Historie Deutschlands erinnert. Der original erhaltene Beobachtungsturm wurde dafür erst im vergangenen Jahr von Außen aufwendig restauriert, jetzt will sich der Grenzmuseums-Verein dem Inneren widmen.

„Wir haben den Turm von innen bereits abgesandet, um die alte Farbe runter zu holen und den Originalputz zum Vorschein zu bringen“, erzählt Inge Winkel, Vorsitzende des Grenzmuseums-Vereins. „Nun wollen wir innen noch Bilder anbringen und dann auch Führungen anbieten. Da dort aber nur Leitern in die nächsten Etagen führen, müssen wir das erst rechtlich absegnen lassen.“

App soll für neues Erlebnisgefühl sorgen

Zudem müsse noch einiges mehr am Turm sowie dem Gelände getan werden. „Um den Turm wollen wir die Platten hochheben und die Fläche mit Schotter aufschütten. Innen soll zudem Elektrik verlegt werden“, verrät sie. Zudem solle der benötigte Strom selbst produziert werden. „Dafür wollen wir in Kooperation mit dem Projekt Freifunk Harz ein Photovoltaik-Modul aufstellen.“ Eigentlich sollten die Arbeiten schon weiter vorangeschritten sein, doch durch die Corona-Krise gebe es Verzögerungen.

Bilder Inge Winkel, Vorsitzende des Vereins Grenzmuseum Sorge, zeigt auf der Schautafel, wie der Grenzturm von innen aufgebaut ist. Die einzelnen Etagen sind nur über...



Der Beobachtungsturm auf dem Freilandmuseum in Sorge wurde im vergangenen Jahr von Außen saniert. Jetzt soll er auch von Innen hergerichtet werden. Foto:...



Neben der Aufwertung des Beobachtungsturms sei ebenfalls geplant, den Weg dorthin zu einem neuen Erlebnis werden zu lassen. Vom Parkplatz bis zum Turm sollen 13 Masten aufgestellt werden, die vom Freifunk Harz mit Technik für ein kostenfreies WLAN-Netz ausgestattet werden. „Wir versuchen, über den Forstbetrieb Baumstämme aus unserem Wald für die Masten verwenden zu können. Der Freifunk übernimmt dann die Ausschachtungsarbeiten und In­stallation“, erklärt Inge Winkel.

Der Harzer Tourismusverband stelle unterdessen eine App zur Verfügung, die den Spaziergang mit reichlich Informationen und Bildmaterial aufwerte. „Das Freilandmuseum ist durchgängig geöffnet. Wer hier allein langgehen möchte, kann das Angebot wunderbar nutzen“, verdeutlicht die Vereinsvorsitzende. Prinzipiell biete der Verein aber auch kostenfreie Führungen an. Über die Spenden der Besucher werde Geld für ­weitere Investitionen gesammelt.

Deshalb tun die Konsequenzen der Corona-Krise dem Verein sehr weh. Auch wenn es immer nur kleine Geldbeträge seien, die die Gäste spenden, sei in Summe eben einiges zusammengekommen. „Wir haben jedes Jahr 20 Busse aus Dänemark. Auch aus Norwegen, der Schweiz, Österreich oder Amerika kommen Gäste“, blickt Inge Winkel zurück. Doch alle bisher geplanten Führungen wurden abgesagt. „Uns liegen aktuell keine Anmeldungen vor“, bedauert sie.

Hinzu komme die Beschränkung hinsichtlich der Anzahl der Besucher. „Unser Museum besteht nur aus einem Raum. Hier standen sonst 50 Leute dicht an dicht. Jetzt dürfen hier nur fünf rein“, erzählt sie. Und jeder fehlende Besucher bedeute weniger Geld in der Kasse.

Diese aber sei fast leer. Denn das mühsam Zusammengesparte wurde erst investiert. „Die Sanierung des Turms hat uns im vergangenen Jahr 56.000 Euro gekostet, mit 38.000 Euro wurden wir vom Land gefördert. Jetzt liegen nur noch 2000 Euro auf dem Vereinskonto“, rechnet Inge Winkel vor.

Doch allein für die Nutzungsrechte der Bilder, die im Inneren des Turms ihren Platz finden sollen, werden 1000 Euro veranschlagt. Auch weitere Ausstellungsstücke für das Museum habe sie im Auge, wisse aber nicht, ob sie sie finanzieren kann.

Seit dem 13. Mai ist das Museum immerhin wieder geöffnet. Am ersten Tag war jedoch nur ein Besucher vor Ort, eine Woche später waren es in Summe keine zehn. „Im vergangenen Jahr habe ich mehr als 3000 Besucher in sechs Monaten begrüßt“, erklärt Mitarbeiter Ullrich Scholz. „Sonst ist es hier nicht so langweilig wie jetzt. Normalerweise komme ich zu nichts außer zum Reden.“

Maximal fünf Besucher gleichzeitig

Die Aufenthaltsdauer der Besucher unterscheide sich dabei enorm. „Manche kommen nur für 20 Minuten vorbei, bevor sie mit der Schmalspurbahn weiterfahren. Andere wiede­rum sind eineinhalb Stunden da“, erzählt der 63-Jährige. „Nach meinem Standardprogramm gehe ich ganz individuell auf die Wünsche und Interessenslagen der Gäste ein.“ Jetzt herrsche aber gähnende Leere. „Dann gieße ich die Blumen oder pflege das Außengelände“, erzählt er.

Viel lieber würde er sein Wissen über die deutsche Geschichte weitergeben. Anzutreffen ist er immer mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr im ehemaligen Bahnhofsgebäude, Försterbergstraße 5b. Führungen über das Freigelände können unterdessen bei Inge Winkel unter der Rufnummer 0151 / 23 31 95 78 vereinbart werden.

weitere Informationen zum Museum im Netz: www.grenzmuseum-sorge.de