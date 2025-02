Feuerwehr-Einsatz in Silstedt Großbrand bei Wernigerode: Mehrere Tiere in Feuer verendet, andere gerettet

Ein Großbrand in Silstedt hat rund 70 Feuerwehrleute beschäftigt. In dem Wernigeröder Ortsteil ging ein Gebäude in Flammen auf, in dem viele Tiere untergebracht waren.